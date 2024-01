Düsterer Trailer zeigt das neue „Prince of Persia“

Rettungsmission für einen Prinzen

In „Prince of Persia: The Lost Crown“ schlüpfen Gamer einer Ubisoft-Mitteilung zufolge in die Rolle von Sargon, einem talentierten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe, die sich „Die Unsterblichen“ nennen. Auf ihrer Rettungsmission für Prinz Ghassan erkundet die Gruppe den Berg Qaf, einen einst malerischen, nun aber verfluchten und gefährlichen Ort. „Sargon und seine Kameraden müssen früh feststellen, dass die Zeit selbst zum heimtückischen Gegner wird und sie die Balance der Welt wieder herstellen müssen“, schildert der Publisher.