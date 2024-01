Unbekannter Wilderer erlegte Rotwild im Pitztal

Vermutlich am vergangenen Wochenende erlegte der bisher unbekannter Täter in Arzl im Pitztal ein Rotwild. Tatort war ein freies Wiesengelände unweit der Pitztaler Straße im Bereich der Abzweigung nach Timmls. Vermutlich handelte es sich um einen Hirsch oder ein Hirschkalb. Das fremde Jagdrecht wurde dabei missachtet - also Wilderei.