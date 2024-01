Alko-Lenkerin schrammte knapp an Haftstrafe vorbei

Eine 52-Jährige fuhr Ende Juli in Kirchberg in Tirol betrunken gegen ein Brückengeländer. Das Geländer stürzte in den Bach, umherfliegende Teile beschädigten auch andere Fahrzeuge und gefährdeten mehrere Personen. Die Frau musste für die Alko-Fahrt nun in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen.