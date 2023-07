Alkoholisierte Lenkerin rammte Brückengeländer

Umherfliegende Teile

Diese beiden weiteren beteiligten Fahrzeuge vollzogen aufgrund des Unfallgeschehens eine Vollbremsung, wobei sich ein niederländischer Lenker am Mittelhandknochen verletzte. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, war aber schwer alkoholisiert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert über 1,6 Promille. Ihr wurde der Führerschein an der Unfallstelle vorläufig abgenommen. Die B170 war an der Unfallstelle für ca. 45 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen ein Rettungsfahrzeug und drei Polizeistreifen.