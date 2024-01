Engländer soll Alaba bei Real Madrid ersetzen

Wechsel könnte teuer werden

In Liverpool zählt der Abwehrchef zu den wichtigsten Stammspielern der „Toffees“, in den letzten 18 Premier-League-Partien stand er 17 Mal über 90 Minuten auf dem Rasen. Branthwaites Vertrag bei Everton läuft bis 2027, bei einem Marktwert von aktuell 25 Millionen Euro werden die Spanier wohl ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch legen müssen, um Ancelottis ehemaligen Schützling in die Hauptstadt zu lotsen.