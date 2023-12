Alaba: Weihnachtliches Kuscheln mit Shalimar

EM in Gefahr

Der Real-Madrid-Legionär hatte sich am 17. Dezember im Liga-Spiel gegen Villarreal das Kreuzband gerissen. Seither zittert (gefühlt) ganz (Fußball-)Österreich um sein Aushängeschild: Alabas Einsatz bei der EM ist in akuter Gefahr. Aber vielleicht verleiehn ihm die Tiroler Berge ja eine Portion Extraenergie.