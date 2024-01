Drohung per Videoanruf: „Ex“ hielt Waffe in Kamera

Todesangst hatte eine Frau (37) am Wochenende in Wien-Meidling. Ihr Ex-Freund soll sie per Videoanruf mit dem Umbringe bedroht haben, dann hielt er sogar eine Schusswaffe in die Kamera. Dem nicht genug, am nächsten Tag stand der 42-Jährige sogar vor der Wohnung des Opfers. Die Frau alarmierte die Polizei