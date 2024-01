Dieser Moment sorgt bei Jännerrallye für Gänsehaut

Plusgrade am Eröffnungstag, Regen, Gatsch und Schnee am Samstag und eine prächtige Winterlandschaft am Sonntag. Die 37. Jännerrallye geht aufgrund des Wetters wohl als eine der schwierigsten in die Geschichte ein. Umso bemerkenswerter, dass an den drei Tagen über 100.000 PS-Fans ins Mühlviertel pilgerten. „Das ist viel mehr wert, als die 140.000, die letztes Jahr bei Traumwetter kamen“, so Obmann Christian Birklbauer, der am Montag müde, aber sehr zufrieden Fazit ziehen konnte.