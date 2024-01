Lokal Hero mit Sensationssieg bei der Jännerrallye

„Wir stehen bei der Jännerrallye ganz oben, das hätte ich mir am Anfang von dieser Woche nicht gedacht. Das ist natürlich ein Traum, der in Erfüllung geht“, so der 29-jährige Skoda-Pilot, der vor rund 120.000 Zuschauern an drei Tagen eine staubtrockene Leistung zeigte und im Ziel 14 Sekunden schneller war als Triple-Staatsmeister Simon Wagner. Starker Dritter wurde dessen Bruder Julian. Womit es erstmals in der Geschichte der „Jänner“ einen Mühlviertler Dreifach-Erfolg gab.