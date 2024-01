Versunken in Löschteich - Rallyebolide als U-Boot

„Ärger größer als der Schreck“

Doch gestern unterschätzte Keferböck eine Ortsdurchfahrt, war an deren Ende viel zu schnell und raste in einen eiskalten Löschteich, in dem der Skoda sofort versank. Riesenglück aber: Dem Piloten und Ilka Minor gelang es, das Fahrzeug schnellstmöglich zu verlassen. Beide konnten sich selbst in Sicherheit bringen. „Der Ärger ist größer als der Schreck“, so der Mühlviertler. Das Rennen, das weiter BRR-Pilot Michael Lengauer anführt, wurde aber unterbrochen.