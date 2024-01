Alko-Lenker attackiert Polizisten mit Messer

Gefährlicher Einsatz für Polizisten in Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau: Nach einem Unfall am Sonntag stach ein ertappter Alko-Lenker mit einem Messer erst auf den Streifenwagen ein, und ging in Folge auf die Beamten los. Mit Reizgas außer Gefecht gesetzt. Festnahme!