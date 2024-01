Florianis retteten Kater „Carlo“ aus Küchenzeile

Der zweijährige Kater „Carlo“ aus Pfaffstätten im Bezirk Baden kam bereits seit zehn Tagen nicht nach Hause. Seine besorgte Besitzerin suchte schon überall nach der Samtpfote. Am vergangenen Samstag fand man den Ausreißer im Keller eines fremden Hauses in der Nachbarschaft - genauer genommen entdeckte ihn Hund „Ashkii“, der ihn durch das ganze Haus bis in die Küche jagte.