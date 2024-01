Tierische Einsätze für die Feuerwehr am Feiertag

In aller Frühe heulten in Laussa die Sirenen und holten die Kameraden der FF Pechgraben aus dem Bett. Eine Kuh war im Stall duch den hölzernen Boden gebrochen und steckte hilflos fest. Mit den Beinen stand sie zum Glück am Mist, bzw. Heu, das unterm Boden lagerte.