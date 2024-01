Hotel in Flammen: Gäste von Balkon gerettet

Feueralarm in der Nacht auf Samstag im Tiroler Unterland: In einem Hotel in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) brach in einem Zimmer ein Brand aus, der sich folglich rasant ausbreitete. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten Gäste und Angestellte teils über eine Drehleiter evakuiert werden. Mehrere Personen - darunter auch ein Feuerwehrmann - mussten ins Spital.