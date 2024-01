Am Berg gestrandet: Zwei deutsche Mädchen gerettet

Mädchen schlugen Alarm

„Wohin sie genau wollten, wissen wir nicht, jedenfalls trauten sie sich in einem steileren Aufschwung in rund 1700 Metern im Schnee nicht mehr vor und nicht zurück. So schlugen sie gegen 15.30 Uhr Alarm“, schildert Michael Müllner, Einsatzleiter der Bergrettung Schwaz.