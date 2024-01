Schiffbrüchiger überlebte dank Uhr im Pazifik

Der Neuseeländer Will Fransen war am 2. Jänner alleine mit seinem Boot zu einem Angelausflug aufgebrochen und wollte eigentlich am nächsten Tag wieder zurückkehren. Als ihm ein großer Marlin, der bis zu 3,75 Meter lang und bis zu 580 Kilogramm schwer sein kann, an den Haken ging, fiel Fransen aus der Sicherheitsreling und landete im Wasser.