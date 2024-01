Mit Charme und trockenem Humor durch Indien

Apropos kennen und lieben - das tun wir im Fall von James May seit „Top Gear“ oder spätestens seit „The Grand Tour“, die er gemeinsam mit Richard Hammond und Jeremy Clarkson zum absoluten Kult machte. Aber Autos ist nicht alles, womit sich der Moderator auskennt. Das Reisen scheint dem 60-jährigen Briten auch ganz gut zu liegen - zumindest machte er es so unterhaltsam, dass die Amazon-Prime-Serie „James May: Our Man In“ nun in die dritte Runde geht. In Staffel eins bereiste er Japan, in Staffel zwei dann Italien. Diesmal verschlägt es May, auf Wunsch der Zuschauer, in eines der wohl farbenprächtigsten Länder der Welt: Indien.