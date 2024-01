Zu schnell, zu abgelenkt: Zahl der Opfer steigt

Am 24. Dezember ließ eine 35-Jährige bei einem Unfall in Untersiebenbrunn ihr Leben. Das tragische Unglück in den Morgenstunden des Heiligen Abends erschütterte nicht nur die Bewohner und Kameraden der rund 1500-Seelen-Gemeinde im Bezirk Gänserndorf. Leider kein Einzelfall.