Ferrari-Star fordert Revolution bei Sprintrennen

Tabubruch in der Formel 1?

Dieses Spannungselement ist in den Nachwuchs-Formaten bereits gelebte Praxis. In der Formel 1 sind Reverse Grids hingegen noch ein Tabuthema. Ein Tabu, mit dem bald gebrochen wird? Klar ist bisher nur, dass sich die Verantwortlichen Änderungen am Sprintformat für die kommende Saison vorbehalten haben. Dabei werden mehrere Optionen diskutiert - vielleicht ja auch der Denkanstoß von Sainz.