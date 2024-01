So drehen die Diskonter an der Preisschraube

Ein paar Bananen hier, ein Staubsauger da, und Lesebrillen finden sich diesmal auch im Sortiment. An der Kassa noch schnell eine Dose Cola und Kondome aufgegabelt und schon ist der Einkauf im Diskonter erledigt. Genau so stellen sich Hofer und Co. das Erlebnis in ihren Geschäften vor. Das sich wesentlich von einem Einkauf in einem herkömmlichen Supermarkt unterscheidet.