Seit 70 Jahren sind sie ein Stern der Hoffnung

Wo geht das Geld eigentlich hin?

Doch wo geht dieses Geld eigentlich hin? In Guatemala etwa wird ein Projekt unterstützt, das Jugendlichen ein ehrbares Leben ermöglicht. Fast 60 Prozent der Bevölkerung in dem Land leben in Armut, gerade für die Jugend gibt es nur sehr wenige Chancen, sich ein ehrbares Leben aufzubauen: „Kriminelle Netzwerke und Drogenkartelle dominieren in vielen Bereichen das Leben“, schildert Karla Lizeth Coronado Ramírez, eine der Leiterinnen der dort ansässigen Stiftung Tierra Nuestra, die von der steirischen Sternsingeraktion unterstützt wird.