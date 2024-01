Künftiges Königspaar legt strahlenden Auftritt hin

In nur zwei Wochen will Königin Margrethe von Dänemark abdanken und den Thron ihrem Sohn Kronprinz Frederik überlassen, wie die 83-Jährige in ihrer Neujahrsansprache am Sonntagabend bekannt gegeben hatte. Frederiks schöne Ehefrau Kronprinzessin Mary wird dann voraussichtlich zur neuen Königsgemahlin.