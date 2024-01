Perchten fegten für ein segensreiches Jahr 2024

Sie bestraft Faulheit, belohnt Fleiß und zieht mit ihren Hexen von Haus zu Haus. Die Rede ist von Frau Percht, die jedoch anders als in den alten Sagen am Neujahrstag in Goldegg nur „An Fried’, an Reim und an G’sund“ brachte. Bereits am Vormittag des 1. Jänner traf sie sich mit den Schiach- und Schönperchten des Ortes in Oberwörnsdorf. Doch damit nicht genug: Mit dabei waren auch Hexen, Werch- und Zapfenmandl, ein Nachtwächter, ein Kaminkehrer, Hans-Wurst, zwei Bären mit ihren Bärentreibern sowie die Heiligen Drei Könige.