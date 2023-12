Für Perchten-Segen ist jahrelange Geduld nötig

Sonderbare Gestalten ziehen am Neujahrstag in Goldegg von Hof zu Hof. Unter ihnen Hexen, Bären und auch der Hans Wurst. Doch am auffälligsten sind die Perchtenfiguren, die mit aufwändig verzierten Masken durch die Winterlandschaft ziehen und Glück und Segen im neuen Jahr bringen.