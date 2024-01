Video zeigt heftige Schlägerei in Wien-Favoriten

In den frühen Morgenstunden des neuen Jahres eskalierte die Silvesterfeier für Anwohner der Gußriegelstraße im 10. Wiener Bezirk in eine gewalttätige Konfrontation. Gerade einmal 20 Minuten war das neue Jahr alt, da brach eine heftige Rauferei am dortigen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts aus, bei der eine Gruppe Jugendlicher und ein Vater mit seinem Sohn in einen handfesten Streit verwickelt waren, wie ein „Krone“-Leserreporter schilderte.