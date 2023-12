Zeit verkürzen bis Mitternacht mit viel Gaude

Die Bäuche sind vollgegessen mit leckerem Käsefondue und Raclette, die Sektgläser stehen bereit und die Raketen sind in Startposition. Alle freuen sich auf den krönenden Abschluss des Jahres. Ein Blick auf die Uhr und es ist noch immer nicht so weit, bis Mitternacht muss noch ein wenig Zeit vergehen. So können Klein und Groß die Zeit bis dahin mit viel Spaß überbrücken: