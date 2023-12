Was uns 2023 alles an Schlagzeilen lieferte

Am intensivsten beschäftigten wir uns mit den heftigen SPÖ-Turbulenzen. Von Conny Bischofbergers Interview-Frage an die damalige Parteichefin Rendi-Wagner am 12. Februar Wie lange tun Sie sich das noch an? über Rote Treueschwüre für Rendi-Wagner (8. 3.), SPÖ-Krieg tobt auf offener Bühne schon zwei Tage später, Doskozil hat die Nase vorn (16. 3.), der Frage Und jetzt? nach dem Fast-Gleichstand der Kandidaten Doskozil, Rendi-Wagner und Babler bei der Urabstimmung bis zum gelungenen (wenn auch letztlich unzutreffenden) Wortspiel DOSKO am ZIEL(4. 6.). Dem folgte das Interview So will Doskozil Kanzler werden (5. 6.), ehe am nächsten Tag der Partei-Super-GAU folgte. Wir titelten GE-SPÖ-TT. Es folgten SPÖ am Boden, Babler übernimmt, und am 8. Juni, drei Tage nach dem Doskozil-Interview: So will Babler Kanzler werden.