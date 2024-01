ÖTV-Youngster Schwärzler will auch 2024 rocken

Start in Roland Garros und Wimbledon ist fix

Etwas, dass ihm bei den Australian Open 2024 nicht passieren kann. „Ich lasse das Turnier aus“, verrät das Ländle-Ass, das über Weihnachten einige Tage in der Heimat verbrachte, es zurück in die Südstadt bei Wien ging, wo er sich auf seit Anfang Dezember auf die neue Saison vorbereitet. „Ich werde Roland Garros und Wimbledon spielen, eventuell auch die US Open. Aber ansonsten liegt mein Fokus ab sofort voll und ganz auf der Erwachsenen-Tour.“ Im Februar geht es los. Das Ziel: „Ich möchte mich möglichst weit nach vorne spielen.“