Zwei Titel und eine Premiere für Joel Schwärzler

Joel Schwärzler holte mit Neil Oberleitner den zweiten Turniersieg in Heraklion in zwei Wochen, rückt damit in der ATP-Doppelweltrangliste in die Top 700. Und weil er eine Wette gewonnen hat, wird er in naher Zukunft mit ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer Doppel spielen.