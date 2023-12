Frontalcrash auf B 320: Autolenker (51) starb

Zwei Feuerwehrärzte, das Notarztteam aus Schladming, die Besatzung des Christophorus 14 sowie die Sanitäter des Roten Kreuzes Gröbming führten die Erstversorgung des schwer verletzen Buslenkers durch, in Summe waren vier Ärzte eingesetzt. Der Patient wurde im Anschluss per Hubschrauber ins UKH Salzburg geflogen. Während des knapp zweistündigen Einsatzes war die B 320 komplett gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verzögerungen im An- und Abreiseverkehr kam. Die Unfallursache wird von der Exekutive ermittelt.