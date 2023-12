Benkos „Kanzler“-Sessel kommen unter den Hammer

Erhard Grossnigg, 77, hat in der letzten Woche vor Weihnachten zahlreiche Mitarbeiter der finanzmaroden Benko-Gruppe vor den Kopf gestoßen: Der neue Vorstand der Signa Prime Selection AG, in der die wichtigsten Innenstadtimmobilien des intransparenten Firmenkonstrukts gebündelt sind, streicht der Belegschaft nicht nur die Dienstautos, er pocht auch auf 20 Prozent Gehaltsverzicht. Zudem darf nur mehr einen Tag pro Woche im Homeoffice gearbeitet werden. „Und trotzdem wird erwartet, dass wir - wie im letzten halben Jahr - Tag und Nacht mit vollem Einsatz weitermachen“, sagt ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte. „Die Stimmung ist am Boden. Im Minusbereich. Es fehlt die Perspektive.“