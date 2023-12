„Namen der Könige sind nicht mehr so wichtig“

Kinder wollen mit der Aktion etwas Gutes tun

Am Freitag besuchten die vier Sternsinger mit Begleiterin Manuela das Seniorenheim in Wals. „Die Leute freuen sich, wenn wir verkleidet kommen“, sagt Julia. „Und es ist schön, wenn wir was Gutes tun können“, ergänzt Magdalena.