Copyright für allerersten Micky-Maus-Film endet

Möglich wäre somit etwa eine Version von „Steamboat Willie“, in der das Schiff aufgrund des Klimawandels in einem ausgetrockneten Flussbett strandet, oder auch eine feministische Version, in der Minnie das Ruder übernimmt. Doch einfach dürfte es dank des Disney-Konzerns nicht werden: Er werde weiterhin seine „Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus und anderen Werken schützen, die nach wie vor dem Urheberrecht unterliegen“, erklärt der mächtige Konzern.