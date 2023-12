„Zur Not lasse ich mich auf die Bühne tragen“

Weniger überzeugt war der gebürtige Bad Gasteiner, als man ihn in seinem Brotberuf als Hauptschullehrer 1976 nach Neukirchen schickte. „Ich dachte, da hat man mich aber wirklich ins letzte Drecksnest gesteckt.“ Dennoch geht Rabanser offen auf seine neue Heimat und die Menschen dort zu. „Ein Freund nannte mich einmal liebevoll ,Menschenfänger’. Entweder man kann Leute in seinen Bann ziehen, oder man kann es nicht.“ Von Anfang an setzt er sich stark für das ländliche Kulturleben ein, war bei der Gründung der Theatergrupe Neukirchen dabei und übernahm später sogar deren Leitung. Die Sommerfestspiele Neukirchen prägte Rabanser ebenfalls, genauso das Adventsingen in Salzburg Stadt.