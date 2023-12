ÖVP-Bürgermeisterkandidat verlost Kanzlermenü

Das war es dann aber auch schon mit der politischen Korrektheit im Rahmen der Weihnachtsfeier: „Ich habe auch heuer wieder verbal kräftig ausgeteilt und dabei keine Partei verschont, natürlich auch nicht die ÖVP“, sagt Kreibich. Auch wenn er im kommenden Jahr in das Amt des Bürgermeisters gewählt würde, „den heiteren Kehraus werde ich weiterhin in dieser Form veranstalten“, ist er sich sicher. Jetzt muss Florian Kreibich nur noch zeigen, dass er Stimmen genauso zahlreich einsammeln kann, wie Lacher am Mittwochabend im Peterskeller.