Jeden Tag ein neuer Einsatz für die Florianis

84 Fahrzeugbergungen, 30 Einsätze wegen Brandmeldeanlagen und 19 Türöffnungen nehmen die Stockerlplätze am Podest auf der Einsatzbilanz ein. Weiters wurde die Wehr zu 13 Menschenrettungen gerufen: Vier Personen konnten gerettet werden, bei vier kam jede Hilfe zu spät, bei den weiteren fünf Ausrückungen konnten sich die in Not geratenen doch ohne Hilfe der Florianis befreien.