Mag is back! „Ich bin schon sehr aufgeregt“

Der 25-jährige Kanadier war bereits in der ICE-Saison 2021/22 in Innsbruck engagiert, konnte damals in 47 Spielen 37 Scorerpunkte (18 Tore/19 Assists) anschreiben. Klar ist aber auch, dass Magwood den letztjährigen MVP der Liga, Brady Shaw, nicht eins zu eins ersetzen wird können. „Aber es ist großartig, Zach wieder bei uns zu haben“, ist Headcoach Mitch O’Keefe glücklich über seinen neuen, alten Sturm-Legionär, „wir mochten ihn damals als Typ in der Kabine und die Art, wie er spielt.“