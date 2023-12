Brand in Jagdhaus: Frau sprang aus Fenster

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bei dem auf 1400 Metern Seehöhe gelegenen Gebäude stand das Jagdhaus bereits in Vollbrand. Die Brandbekämpfung hielt bis in die Morgenstunden an. Mehr als 80 Kräfte der Feuerwehren Stadl, Einach, Predlitz, St. Georgen ob Murau, Metnitz, Glödnitz und Weitensfeld standen im Einsatz.