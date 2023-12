Brustgesundheitszentrum wird neu aufgestellt

Weitere Schritte in die Wege geleitet

Verbesserungspotenzial sieht man hingegen, was den Aufbau einer Webseite betrifft sowie in der Teilnahme an Studien und zur weiteren Einbindung von Breast Care Nurses. Diese werden, so Univ.-Prof. Dr. Stephan Kriwanek, medizinsicher Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, bis zur finalen Zertifizierung 2024 in die Wege geleitet. „Es ist äußerst erfreulich, dass die Bemühungen des Brustgesundheitszentrums in Güssing im Zuge der notwendigen Neuaufstellung in einer Zwischenbewertung anerkannt werden“, meint Kriwanek.