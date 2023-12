Im Schatten der tief winterlichen Berge

Wunderbare Runde durch die Winterlandschaft

In den Wintermonaten kann man eine kleine, aber feine Runde zum Kesselfall unternehmen. Ausgangspunkt dafür ist der Parkplatz der Palüdbahn am Ortsende von Brand. Zunächst wird die Dorfstraße gequert und vorbei an der 1914 erbauten Herz-Jesu Kapelle geht es leicht abwärts in Richtung Alvierbach. Die Route verläuft weiter über die Brücke an das gegenüberliegende Bachufer - dort zweigt der Schattenlagantweg gleich rechts ab. Der Winterwanderweg ist gespurt, kann aber stellenweise vereist sein und führt bis zur Schattenlagant-Berghütte auf rund 1480 Meter Höhe. Für die Kesselfallrunde müssen nicht so viele Höhenmeter zurückgelegt werden, der Weg zweigt davor ab.