Serieneinbrecher verkaufte 40 gestohlene Vignetten

Schon vor mehreren Tagen, am 16. Dezember, machte sich gegen 21.30 Uhr ein Einbrecher in einer Umkleidekabine eines Sportvereins in Klagenfurt ans Werk. Dort erbeutete er Sportschuhe, Sporttaschen sowie eine Spielkonsole im Gesamtwert von knapp 2000 Euro.