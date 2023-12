Personalmangel: Aus der Pension hinter die Schank

45 Jahre im G’schäft wären an sich genug. Leopold Selitsch, eine „gastronomische Mumie“, wie er sich selbst bezeichnet, müsste eigentlich nicht mehr - aber es geht nicht anders! Sein Vorstadtbeisl in der Donaustadt hat er längst der nachfolgenden Generation übergeben, dennoch steht der 75-Jährige fast täglich hinter der Budel oder schwingt in der Küche den Kochlöffel.