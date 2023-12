85 Prozent im Gazastreifen sind Binnenflüchtlinge

Wie berichtet, waren am Sonntag bei neuen israelischen Angriffen auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen mehr als 70 Menschen getötet worden. „Was im Lager Maghazi geschieht, ist ein Massaker in einem überfüllten Wohngebiet“, sagte der Sprecher der Hamas-Gesundheitsbehörde. Die israelische Armee teilte wiederum mit, die Berichte zu der Attacke zu überprüfen. Bisher sollen etwa 8000 palästinensische Kämpfer im Gazastreifen getötet worden sein. Die Zahl ergebe sich aus Zählungen nach gezielten Angriffen und Kämpfen am Boden sowie aus Verhören von Gefangenen, hieß es.