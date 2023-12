„Happy End“ nach schwerem Oberschenkelhalsbruch

„Das größte Geschenk ist es, dass wir in voller Frische gemeinsam daheim Weihnachten feiern können“, freut sich die gesamte Familie mit Hedwig Kniesel. Die rüstige 99-Jährige war am 2. Dezember in ihrer Wohnung in Bad Hall ausgerutscht, hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Für Menschen dieses Alters beginnt damit oft ein langer Leidensweg, doch Hedwig Kniesel ließ sich davon nicht unterkriegen.