So feiern die Stars in diesem Jahr Weihnachten

Für die in Salzburg lebende Tochter von Fußball-Legende Lothar Matthäus, Viola Matthäus, ist die Vorfreude auf Weihnachten das Wichtigste. „Das beginnt für mich schon drei Tage vor Heiligabend. Diese zusätzliche Zeit mit meiner Familie ist ein Geschenk an sich“, sagt sie. An Heiligabend selbst setzt sie auf Mamas Unterstützung: „Nach dem festlichen Mahl schickt meine Mama alle aus dem Raum, macht die Lichter aus und erst nach dem Läuten der Glocke dürfen wir das Zimmer betreten. Das fühlt sich noch immer so aufregend an, wie in Kindertagen“, schwärmt Matthäus.