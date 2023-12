Sturmtief „Zoltan“: Tote und schwere Schäden

Böen bis zu 100 km/h in Deutschland am Abend

Nachdem „Zoltan“ auch am Freitag weiter für kräftigen Wind an der Küste sorgte, sollte der Wind im Tagesverlauf sollte etwas nachlassen. In den Abendstunden werde er dann aber wieder zunehmen, wie Anne Wiese, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD), Freitagfrüh sagte. Am Abend sind laut DWD orkanartige Böen mit mehr als 100 Stundenkilometern möglich. In der zweiten Nachthälfte soll der Wind etwas abnehmen, am Samstagabend dann wieder kräftiger werden, allerdings nicht mehr so stark wie am Freitag.