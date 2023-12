Den eigenen Onkel mit Faustschlag niedergestreckt

Zufällige Begegnung nimmt schmerzhaftes Ende

Als ihm nach dem unfreiwilligen Gespräch mit der Polizei dann auch noch sein Onkel auf dem Bahnsteig in Hohenems über den Weg gelaufen sei, habe er überreagiert, rechtfertigt er sich. Diese Überreaktion gestaltete sich laut Anklageschrift wie folgt: In Kung-Fu Manier und mit ausgestrecktem Bein springt der 32-Jährige dem Opfer in die Rippen. Der 37-jährige Onkel kommt zu Sturz und fällt dabei so unglücklich, dass er sich Knochenabsplitterungen und Prellungen am Arm zuzieht.