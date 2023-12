Kinohit aus Wien ++ Skandale & Highlights der VIPs

Oft sind es die Geschichten des Lebens selbst, die am meisten fesseln, wie der Film „Hades - Eine (fast) wahre Geschichte“ eindrucksvoll zeigt. In einem Gespräch mit krone.tv haben die Crew und der Cast spannende Einblicke gegeben, was in diesem Film Wahrheit und was Fiktion ist. Dies und mehr sehen Sie in unserer Adabei Prime, präsentiert von krone.tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg.