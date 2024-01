Guatemala: Gegen Armut und stete Emigration

„Mir ist die Familienzusammenführung wichtiger als das Leben hier“, erklärt er uns und gibt deutlich zu verstehen, dass er trotz all der Mühen, Rückschläge und Gefahren auf jeden Fall einen weiteren Fluchtversuch gen USA unternehmen wird, „ich will hier nicht auf dem Land leben, habe keine Perspektiven.“ Mittlerweile koste ihm die Schlepperhilfe rund 5000 US-Dollar. Bekam er das Geld damals noch von den Eltern geschickt, muss er es jetzt erst zusammenkratzen. „Ich glaube fest daran, dass ich es schaffen kann.“ Adonias zeigt exemplarisch auf, wie hoffnungslos die Lage für junge Menschen in Guatemala ist. Doch der Schritt nach Amerika sollte kein dauerhafter sein. „Ich will meinen Vater kennenlernen, der in North Carolina lebt und im Bauwesen arbeiten. Dort suchen sie immer günstige Arbeitskräfte. Ich möchte so viel Geld wie möglich verdienen, um irgendwann wieder nach Guatemala zurückkehren zu können.“ Dass schon so viele beim Auswanderungsversuch gestorben sind, schreckt ihn nicht ab. „Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit.“