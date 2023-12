Biden: Trump hat „sicher Aufstand unterstützt“

„Ich überlasse dem Gericht diese Entscheidung. Aber er hat sicher einen Aufstand unterstützt“, sagte Joe Biden am Mittwoch. „Es ist offensichtlich. Sie haben es alles gesehen.“ Wie berichtet, hatte der Oberste Gerichtshof von Colorado am Dienstag geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert sei. Deswegen dürfe der Republikaner nicht bei den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei in Colorado teilnehmen (siehe Video oben).